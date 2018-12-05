İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ilçesinde sağlık taraması

VAN (İHA) – Van’ın Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Boyaldı Mahallesi’nde sağlık taraması yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Boyaldı Mahallesi'nde sağlık taraması yapıldı.


Boyaldı Mahallesi'ne gelen sağlık ekipleri; vatandaşın şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptı. Rahim ağzı ve meme kanseri gibi hastalıklar hakkında da katılımcılara bilgi veren sağlık ekipleri, rahatsızlığı olan kişileri ise gerekli yerlere yönlendirdi.


Boyaldı İlkokulu öğrencilerine de genel sağlık kuralları, beslenme, temizlik ve hijyen konularında eğitim verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.