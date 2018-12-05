Özalp ilçesinde sağlık taraması

VAN (İHA) – Van'ın Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Boyaldı Mahallesi'nde sağlık taraması yapıldı.

Boyaldı Mahallesi'ne gelen sağlık ekipleri; vatandaşın şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptı. Rahim ağzı ve meme kanseri gibi hastalıklar hakkında da katılımcılara bilgi veren sağlık ekipleri, rahatsızlığı olan kişileri ise gerekli yerlere yönlendirdi.

Boyaldı İlkokulu öğrencilerine de genel sağlık kuralları, beslenme, temizlik ve hijyen konularında eğitim verildi.