Özalp ilçesinde sokak hayvanları için beslenme etkinliği

Van'ın Özalp Belediyesi ve HAÇİKO Derneği üyeleri tarafından sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

HAÇİKO Derneği ve Özalp Belediyesi, toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla ilçenin muhtelif bölgelerindeki sahipsiz hayvanları beslemek için çalışmalar yürüttü. Özalp Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile HAÇİKO gönüllüleri, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

HAÇİKO Derneği Van Şubesi ile Özalp Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla ilçe merkezi ve mahallelerini gezerek buradaki sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Etkinliğe katılan hayvan severler, her mevsim ve tüm olumsuz şartlara rağmen sokak hayvanlarının yanında olmaya ve onların barınma, mama ve tedavileri için tüm imkanları seferber etmeyi kurum olarak kendilerine bir görev olarak gördüklerini belirterek, “HAÇİKO Derneği ile birlikte burada olmaktan, sokak hayvanlarına bir nebzede olsun bir şeyler yapabilmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandılar.