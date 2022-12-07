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Özalp ilçesinde ‘Tarih ve Hafıza' konulu konferans

Van’ın Özalp ilçesindeki Kız İmam-Hatip Anadolu Lise tarafından ‘Tarih ve Hafıza’ konulu konferans düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesindeki Kız İmam-Hatip Anadolu Lise tarafından ‘Tarih ve Hafıza' konulu konferans düzenlendi.


Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda moderatörlüğünü Özalp Kız İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hüseyin Bakır'ın yaptığı konferansa Van YYÜ'den Prof. Dr. Bekir Koçlar, Doç. Dr. Ömer Obuz ve Öğretim Görevlisi Ercüment Topuz konuşmacı olarak katıldı.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve kurum amirleri ile öğrencilerin katıldığı konferans, katılımcılara palet takdimiyle son buldu.

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