İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van’ın Özalp ilçesindeki TOKİ Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesindeki TOKİ Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.


TOKİ Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. 12 projenin sergilendiği fuarı geçen Kaymakam Ferhat Vardar, projeleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.