Özalp ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van'ın Özalp ilçesindeki TOKİ Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

TOKİ Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. 12 projenin sergilendiği fuarı geçen Kaymakam Ferhat Vardar, projeleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik etti.