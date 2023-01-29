Özalp ilçesinde yol açma çalışması devam ediyor

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yolların açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 18 mahalle ve 13 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Özalp Belediyesi ekipleri ise kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.