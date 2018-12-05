İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ilçesindeki kantin ve yemekhaneler denetlendi

Van’ın Özalp Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul ve hastane kantinleriyle yemekhanelerini denetledi.

Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul ve hastane kantinleriyle yemekhanelerini denetledi.


Özalp Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, özelilikle mutfaklardaki ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Öğrencilere yemek verilen yemekhaneler ve ürünler tek tek incelenirken, temizlik ve hijyen ile çalışan personelin kılık kıyafetleri kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.