Özalp ilçesindeki kantin ve yemekhaneler denetlendi

Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul ve hastane kantinleriyle yemekhanelerini denetledi.

Özalp Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, özelilikle mutfaklardaki ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Öğrencilere yemek verilen yemekhaneler ve ürünler tek tek incelenirken, temizlik ve hijyen ile çalışan personelin kılık kıyafetleri kontrol edildi.