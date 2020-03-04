Özalp ilçesinden Başkale'deki depremzedelere yardım

Van'ın Özalp ilçesinde toplanan yardımlar, Başkale'deki deprem bölgesine gönderildi.

Özalp Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla kaymakamlık, belediye, Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Diyanet Vakfı, İlçe Müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla gıda malzemesi, kışlık giysi, bebek bezi, battaniye ve ısıtıcı toplandığı belirtildi. Yardım malzemelerinin yüklendiği Özalp Belediyesine ait kamyonla dualarla deprem bölgesine uğurlandığı programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.