İhlas Haber Ajansı

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Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.


Özalp Kaymakamlığı önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, ardından Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinin spor salonunda devam etti. Burada 3. Nisan Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlen gösteri ve şiirlerin okumasının ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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