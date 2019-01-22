Özalp ilçesinin ilk kadın muhtar adayı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesi tarihinde ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu.

Özalp tarihinin ilk kadın muhtar adayı olarak seçimlere girecek olan Billur Anzaflıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde aday oldu. 1948 yılında kurulmuş bir ilçede ilk kadın muhtar adayı olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Billur Anzaflıoğlu, “31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtar aday olmaya karar verdim. Tek amacım mahalleye eşit ve adil bir şekilde hizmet etme olduğu için bu göreve talip oldum” dedi.