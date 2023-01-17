Özalp Müftülüğü gençlerle buluştu

Van'ın Özalp Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü tarafından gençlerle buluşma programı düzenlendi.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen buluşma programı Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda yapıldı. İlahilerin okunması ve Özalp Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmaların slayt gösterisinin ardından hediye takdimi yapıldı. İmam-ı Şafii Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra program verilen yemekle son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Özalp Meslek Yüksekokulu Müdiresi Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç ve öğrenciler katıldı.