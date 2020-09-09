İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ve Muradiye'de çöp transfer istasyonlarının yapımı sürüyor

Van Gölü’nün korunması ve temiz çevre için büyükşehir belediyesinin Özalp ve Muradiye ilçelerinde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonlarında çalışmalar sürüyor.

Van Gölü'nün korunması ve temiz çevre için büyükşehir belediyesinin Özalp ve Muradiye ilçelerinde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonlarında çalışmalar sürüyor.


Çevre dostu projelerini tek tek hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli sorunlarından olan çevre kirliliği ile mücadelesini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının kontrolünde Özalp ve Muradiye ilçelerinde başlatılan katı atık transfer istasyonlarının yapımı devam ediyor. Muradiye'nin Karahan Mahallesi'nde yapımı süren katı atık aktarma istasyonunun yüzde 40'ı tamamlanırken, Özalp'in Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki katı atık aktarma istasyonunun ise yüzde 20'si tamamlandı. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen 2 istasyon Erciş, Çaldıran ve Saray ilçelerinin de çöp sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacak.


Öte yandan, Van Gölü ekosistemini korumak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, düzenli periyotlarla Kurubaş, Akköprü ve Kirman derelerinde de temizlik çalışması yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.