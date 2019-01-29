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Özalp ve Saray'da kar yağışı

Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, açılan yollar ise tipiden dolayı yeniden kapanıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelere elektrik de verilemezken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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