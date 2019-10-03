Özalplı çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki çiftçilere yönelik organik tarım bilgilendirme semineri düzenlendi.

Özalp ilçesindeki serbest tarım tanışmaları tarafından çiftçilere yönelik organik tarım bilgilendirme semineri düzenlendi. Serbest tarım tanışmaları, çiftçiler ve şirket yetkililerinin katıldığı seminerde organik tarım hakkında bilgi veren Serbest Tarım Danışmanı Akyan Ayışık, organik tarımın faydalarını ve çiftlerin uyması gereken konuları anlattı.