Özalplı kız öğrenciler Türkiye birincisi oldu

Türkiye Kriket Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Genç Kızlar Kriket Turnuvasında Van'ın Özalp ilçesindeki Ağabey Özbey Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

23-28 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Genç Kızlar Kriket Turnuvasından birincilik elde eden Özalp Ağabey Anadolu Lisesi Kız Takımı, ilçeye döndü. Altıkları başarıdan dolayı ilçede büyük bir coşkuyla karşılanan Ağabey Özbey Anadolu Lisesi Kriket Kız Takımı, sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Turnuvaya çok zor şartlarda hazırlandıkları söyleyen Okul Müdürü Çetin Meral, “Öğrencilerin bu başarıyı elde edeceklerini biliyorduk. Okulumuzun; ilçemizi ve ilimiz en iyi şekilde temsil etmesi bizleri çok mutlu etti” dedi.