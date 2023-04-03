İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özalplı öğrenci bilek güreşi birincisi oldu

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis’te düzenlene bilek güreşi yarışmasında birinci olan Van’ın Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi, Türkiye finallerini katılmaya hak kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'te düzenlene bilek güreşi yarışmasında birinci olan Van'ın Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi, Türkiye finallerini katılmaya hak kazandı.


Bitlis İsmail Erdem Spor Tesislerinde yapılan Bilek Güreşi Bölge Finallerinde Van'ı temsil eden Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ömer Cengiz, yıldızlar kategorisinde 40 kilogramda sol kol bölge birincisi geldi. Cengiz'in Kayseri'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.