Özalpli öğrenci Türkiye üçüncüsü oldu

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde eğitimi sürdüren Ömer Cengiz, bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri'de yapılan ‘Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Finali' yarışmasına katılan Özalpli Cengiz, Türkiye üçüncü oldu. Ömer Cengiz'in sol kol 40 kiloda Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, “Çok zor şartlarda hazırlandık. Çok emek verdik. İlçemizde ilk defa bilek güreşinde derece yapıp Türkiye üçüncüsü olduk” dedi.