Özalplı öğrenciler bilgide yarıştı

Van'ın Özalp ilçesindeki ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. 30 ortaokuldan finale kalan 4 ortaokulun öğrencileri birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda Oymaklı Ortaokulu birinci, 3 Nisan Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, Çırak Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yarışma sonrası dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır tarafından verildi.