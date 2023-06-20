Özalpli öğrencinin ilk kitabı çıktı

Van'ın Özalp ilçesindeki Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi öğrencisi Revşan Satılmış, 15 arkadaşını da katkısıyla ‘Yazarlığa İlk Adım' isimli ilk kitabını çıkardı.

Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Revşan Satılmış, arkadaşlarının desteğiyle kitap çıkarmanın heyecanını yaşıyor. 6. sınıftan beri yazılar kaleme aldığını ve arkadaşlarıyla öğretmenlerinin bunları çok beğendiğini söyleyen Satılmış, “Daha sonra kitap yazmaya karar verdik. Sınıf arkadaşlarımızla birlikte yazdığımız ‘Yazarlığa İlk Adım' adlı kitapta anne sevgisi, çocukların çektikleri zorluklar gibi konular yer alıyor. Okul müdürümüz ve edebiyat öğretmenimizin desteğiyle ilk etapta 100 adet bastırdık. Şimdilik satışa sunmadık” dedi.