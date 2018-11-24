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Özalp'ta ‘24 Kasım öğretmenler günü

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Özalp Kaymakamlığı bahçesinden düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Özalp Şehit Abdulhalik Aras Lisesi Konferans Salonu'nda çeşitli etkinliklerle devam etti. Çeşitli etkinliklerle kutlanılan 24 Kasım Öğretmenler Günü ilçeye 2018 yılında atanan yeni öğretmelerin yemin töreni ardından program sona erdi. Programa, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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