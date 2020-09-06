Özalp'ta bin 200 bağ ot yandı

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bin 200 bağ ot yandı.

Edinelin bilgiye göre yangın, Özalp içesine bağlı Bağrıaçık

Mahallesinde ikamet eden Asker Atille'ye ait ot yığınında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası yangın çevreyee sıçramadan söndirilrken, yangında bin 200 bağ ot yandı.