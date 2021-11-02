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Özalp'ta çatı yangını

Van’ın Özalp ilçesinde ahır çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde ahır çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Kırcali Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Ö. isimli vatandaşın ahırının çatısı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ahırda hasar oluştu.

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