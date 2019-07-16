Özalp'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Özalp ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Özalp ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilçe merkezi ve mahalle camilerinde şehitler için mevlid okutulması ile başlayan kutlamalar akşam yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti. Programa Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, kurum amirleri, mahalle muhtarları, merkez ve mahalle imamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık önünde başlayan program, yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti. Program, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma dev ekranda izlenmesinin ardından okunan ilahiler ve dualar ile devam etti. Program, katılımcılara çorba ikrami ile son buldu.