Özalp'ta ev ve ahır yangını

Van'ın Özalp ilçesinde bir ev ve ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Sarı isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kaynaklı çıkan yangında evde maddi hazar oluştururken, garaj ve 2 ahır ise kullanılamaz hale geldi.