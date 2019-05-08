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Özalp'ta ev yangını

Van’ın Özalp ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi'nde ikamet eden Adil Atalay'a ait evde meydana geldi. Evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından dolayı itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta hasar oluştu.

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