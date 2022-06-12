İhlas Haber Ajansı

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Özalp'ta ev yangını

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Y. E. isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken evin büyük bir bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

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