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Özalp'ta hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Özalp ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Kırkçalı Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlanan Yunus Emre Matpay'ın (12) yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ambulansla mahalleye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE'den yardım istedi. Olumsuz hava koşullarına rağmen mahalleye giden UMKE ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Matpay'ı evinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı. Matpay, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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