Özalp'ta “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor” projesi

Van'ın Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor” projesi kapsamında özel öğrenciler ziyaret edildi.

Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında kendi imkanlarıyla hazırladıkları çeşitli hediyeleri, İpekyolu ilçesindeki Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu öğrencilerine verdiler. Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden öğrencilerden Rajda Ülkü, bir imam hatip öğrencisinin paylaşma, yardımlaşma ve sevgi duygusunun sadece öğrendiği ders kitaplarında kalmaması ve aynı zamanda bunu eğlenceli bir hale getirerek uygulama safhasına geçmesi gerektiğini belirtti. Ülkü, “Uygulama safhasında ise kalıcı bir etki meydana getirmek için öğrenci arkadaşlarımızın kendi el emekleriyle ortaya koyduğu bir eşyayı, materyali özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci kardeşiyle paylaşmasıdır. Bu materyalin özel eğitimli çocuklara verilmesiyle toplumda bir farkındalık duygusu oluşturulmuştur. Bu projede yola çıktığımızda rol model aldığımız Peygamber Efendimizin Medine'de gerçekleştirdiği ensar muhacir kardeşliğinden başka bir şey değildir” dedi.