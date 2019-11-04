İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp'ta inek kurtarma operasyonu

Van’ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri ve iş makinesinin yardımı ile kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri ve iş makinesinin yardımı ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Çamura saplana inek, jandarmanın haber vermesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen çabalar sonuçsuz kalınca bölgeye Özalp Belediyesi'nden iş makinesi talep edildi. İş makinesinin gelmesiyle inek saplandığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.