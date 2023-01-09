Özalp'ta kar yağışı

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün sabah başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte 6 kırsal mahallenin yolu kapanırken ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Özalp Belediyesi karla mücadele kiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 3 gün önce bahardan kalma günler yaşayan Özalp, etkili olan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı eksini altına düşmesi neden oldu.