İhlas Haber Ajansı

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Özalp'ta karla mücadele

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve caddeleri kardan temizledi.

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve caddeleri kardan temizledi.


Dün öğlen saatlerinde Özalp ilçesine etkili olan kar yağışı sonrası Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Kar yağışının ardından kırsal bölgelerde ve ilçe merkezinde sokak ve caddelerde biriken kar ve buz temizleme çalışmaları başlattı.

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