Özalp'ta kırmızı civa ile uyuşturucu madde ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Özalp'ta bir ikamette 1 adet Ukrayna menşeli kırmızı civa denilen madde, 2 gram kubar esrar ile bu suçlarda kazanmış olduğu değerlendirilen 5 bin L ile 2 bin 600 dolar ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Özalp ilçesi, Yukarı Tulgalı Mahallesinde ikamet eden şüpheli şahsın evinde civa ve uyuşturucu maddesi olduğu bilgisinin alındı. Jandarma ekiplerince müşterek yapılan operasyon neticesinde, şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet Ukrayna menşeli kırmızı civa denilen madde, 2 gram kubar esrar, 1 adet muştalı çakı, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet tabancaya ait iğne, yay ve tetik tertibatı parçası ile suçtan kazanmış olduğu değerlendirilen 5 bin L ile 2 bin 600 dolar ele geçirdi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor” denildi.