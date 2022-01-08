İhlas Haber Ajansı

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Özalp'ta market denetimleri devam ediyor

Van’ın Özalp Belediyesi tarafından haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik market denetimleri devam ediyor.

Van'ın Özalp Belediyesi tarafından haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik market denetimleri devam ediyor.


Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden incelemeler gerçekleştirdi.

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