İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp'ta ‘Minik Bedenler Üşümesin' projesi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Minik Bedenler Üşümesin’ projesi kapsamında öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Minik Bedenler Üşümesin' projesi kapsamında öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı.


Kredi Yurtlar Kurumu Özalp Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Minik Bedenler Üşümesin' projesi kapsamında Şehit Aydın Muştu Ortaokulundaki öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sadrettin Yıldırım, kış şartlarını göz önüne alarak her yıl bir okulu ‘kardeş okul' seçerek bu tür faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.