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Özalp'ta muhtar adayların örnek davranış

Van’ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı mahallesinde muhtar adaylarından örnek davranış.

Van'ın Özalp ilçesi Kargalı ve Kırcalı mahallesinde muhtar adaylarından örnek davranış. Muhtar adayları oylarını kullandıktan sonra mahalle sakinlerine birlikte öğlen yemeği verdi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Özalp ilçesinde de oy verme işlemleri devam ediyor. Cengiz Okatmaz, Erdoğan Naz, Abdulcabar Meral ve Eyyüp Durmaz isimli muhtar adayı, sabahın erken saatlerin oy kullanılacak okullara beraber giderek mahalle sakinleri beraber selamladılar. Yapılacak olan seçimlerin dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olması dilediler. Adaylar, “Bu bizim birlik ve beraberliğimiz tüm ülkeye örnek teşkil etmesini diliyoruz” dediler. Adaylar, daha sonra mahalle sakinlerine öğlen yemeği vererek herkes örnek olacak bir ilke imza attılar.


Öte yandan diğer bir yanda da Özalp ilçesi Savatlı Mahalle muhtar adayları birlikte taziye evinde seçmenlerine yemek verdiler.

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