İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Özalp Belediyesi Bakım ve Onarım Toplantı Salonunda kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Vardar, “Mahallelerimizde yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirme ve sizlerin talepleri alma konusunda bir toplantı yapmak istedik. Bu yıl güzel çalışmalarımız oldu, halen devam ediyor. 2 yıl bir zaman zarfın belediyecilik anlamında iyi işler yaptık. İlçemize huzur geldi, mutluluk geldi. Biz belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün kurumları ile buradayız” dedi.


Kaymakam Vardar'ın konuşmasının ardından toplantı mahalle muhtarlarının sorunları tek tek dinleyerek notlar alınırken, toplantı verilen yemekle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.