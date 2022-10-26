Özalp'ta öğrencilere biyolojik çeşitlilik anlatıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'ın Özalp ilçesinde öğrencilere biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme programları devam ediyor. Ekipler, Özalp ilçesinde Kazım Özalp İlkokulu ve Dorutay Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. “Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi'' hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek.