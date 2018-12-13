Özalp'ta “Sınır Güvenliği” toplantısı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde İranlı yetkililerin de katılımıyla 'sınır güvenliği' toplantısı yapıldı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar başkanlığındaki heyetle İranlı yetkililerin katılımıyla kaymakamlıktaki toplantı salonunda ‘sınır güvenliği' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Vardar, sınır güvenliği için önemli konular görüşeceklerini söyledi. Hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini ifade eden Vardar, İran heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İran'ın Hudut Komiseri Binbaşı Zeynal Rada ise, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Vardar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki ülkenin sınır güvenliği ve alınacak önlemler görüşüldü.

İlçe Garnizon Komutanı Muharrem Taş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Özdoğan, Yazı İşleri Müdürü Osman Durmuş'un da katıldığı toplantı, hediye takdiminin ardından sona erdi.