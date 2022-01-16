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Özalp'ta taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Özalp ilçemizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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