Özalp'ta termometreler eksi 15 dereciyi gördü

Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta Van'da etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Özalp ilçesinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava ile birlikte ağaçların dalları kırağı tutarak bembeyaz oldu. Sisin de etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü ilçede, dondurucu havadan dolayı ağaçlar kırağı tutarken, Çırak sazlığı ve şelaleler dondu.