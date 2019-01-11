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Özalp'ta termometreler eksi 25 dereciyi gösterdi

Van’ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 25 dereceyi gösterirken, her taraf adeta buz kesti.

Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 25 dereceyi gösterirken, her taraf adeta buz kesti.


İlçede etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, her taraf adeta buz kesti. Sisin de etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü ilçede, zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.


Dondurucu havadan dolayı ağaçlar kırağı tutarken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

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