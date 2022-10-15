İhlas Haber Ajansı

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Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Van’ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Emek Mahallesi'nden Özalp istikametine giden R.A. yönetimindeki 06 LF 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalı düştü. Kazada hafif yararlana sürücü R.A., çevredekilerin yardımı ile Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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