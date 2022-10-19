Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Özalp Muhtarlar Deneği Başkanı Yalçın Özcanlı, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Özalp Muhtarlar Derneği Başkanı Yalçın Özcanlı'nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu.