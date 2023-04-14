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Özalp'te ‘Aşka Yanmalı Mevlana' oyunu sahnelendi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde sahnelenen ‘Aşka Yanmalı Mevlana’ oyunu büyük beğeni topladı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde sahnelenen ‘Aşka Yanmalı Mevlana' oyunu büyük beğeni topladı.


Özalp Belediyesi ve Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı ve Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda sahnelenen ‘Aşka Yanmalı Mevlana' oyunu büyük beğeni topladı. Aziz Saydut'un yazdığı ve yönettiği ‘Aşka Yanmalı Mevlana' oyununu Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır da izledi.

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