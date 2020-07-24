İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibate açılması münasebetiyle lokma dağıtıldı

Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.


Van'ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibatede açılması münasebetiyle Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İlçe Temsilcili tarafından ilçe merkezindeki 4 noktada lokma tatlısı dağıtıldı. İlçe merkezinde Cuma namazı çıkışı lokma tatlısı dağıtıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Özalp İlçe Başkanı Adem Türkmen, “Bugün 81 il genelinde vakfımız tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı nedeniyle lokma tatlısı dağıttık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.