Özalp'te eğitim toplantısı yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde ‘2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı.

Özalp Kaymakamı Abdukkadir Çelik başkanlığında eğitim-öğretim yılı okul güvenliği değerlendirme toplantısı Özalp Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy ve okul müdürlerinin de katıldığı toplantıda, okul güvenliği ve okulların fizik yapıları konusu yer aldı. Okullar hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, daha sonra okulların sorunları dinledi.