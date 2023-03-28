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Özalp'te ‘Liselerarası Bilgi Yarışması' yapıldı

Van’ın Özalp ilçesinde lise öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde lise öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.


Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 4 okuldan öğrenciler katıldı. Finalde Ağabey Özbey Anadolu Lisesi birinci, Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi ikinci, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

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