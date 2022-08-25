Özalp'te ot yangını kontrol altına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yarımkaya Mahallesi'nde Fahrettin Genez'e ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 2 bin bağ ot ile 2 ton buğdayın yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.