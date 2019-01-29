Özbek, süt desteklemelerini değerlendir

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turgay Özbek, desteklemelerle ilgili en dikkat çeken ayrıntının örgütlü üreticilere yapılan artı sekiz kuruşluk destek olduğunu belirterek, “Ocak, şubat ve mart ayları için toplam 25 kuruşluk litre başına destek verilecek. Kısaca özetleyecek olursak; örgütlü olan üretici 25 kuruşluk destek alacak, örgütsüz olan üreticiler ise 17 kuruş gibi bir rakam alacak. Tabi ki soğutulmuş süt ile soğutulmamış süt arasında da destekleme farkı var. Bu artı 8 kuruşluk fark çok değerlidir. Bu fark kayıt dışılığın önüne geçilmesi bakımından çok önemlidir. Ama en önemlisi, omuz omuza verilmesini sağlayacaktır ve kısaca Türk tarımsal üreticisi de bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kooperatifleşmenin doğru bir örgütlenme modeli olduğunu görecektir. Bu önemli destek için Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum” dedi.