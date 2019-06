(Özel) Ahmet Kaya rolü Vanlı sanatçıya

Ünlü sanatçı merhum Ahmet Kaya'nın hayatını anlatacak filmde baş rolünde oynaması beklenen Vanlı Şair İsmail Yılmaz, “Ahmet Kaya'yı oynamak benim için şereftir” dedi.

Van'ın Erçek Mahallesi'nde dünyaya gelen eski milli boksör ve şimdilerin şairi İsmail Yılmaz'ın rahmetli sanatçı Ahmet Kaya'ya olan benzerliği herkesi şaşırtıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir şiir albümü çıkaran ve albümde yer alan ‘Vanlıyam Can' şiiri için doğduğu memleketi Van'a gelen Şair İsmail Yılmaz, Vanlı Yönetmen Orhan An ve Sanatçı Fırat Başkale'nin destekleriyle klip çekimlerine başladı. Van Kalesi'nde başlayan çekimlerle ilgili İHA muhabirine konuşan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yıllar yılı gurbette yaşadığını ve Van'a olan hasretini, özlemini ‘Vanlıyam Can' şiirinde anlattığını ifade eden Yılmaz, “Gurbet hayatı yaşayan bir sporcu ve bir şair olarak, Van'ın özlemini yıllarca yüreğinde taşıyan bir İsmail olarak ‘Vanlıyam Can' şiirini gurbette yazmıştım. Şiirimde Van yöresini, bölgesini, sevgisini, hasretini, adı göl ama kendisi deniz olan gölünü anlatmıştım. Kalesini, Erek Dağı'nı ve insanını anlatmıştım. Vanlıyam Can şiirinin bendeki özel yerinden dolayı klibi Van'da çekmeye karar verdim. Van'ın, Van insanının güzelliğini Türkiye ve Avrupa'ya tanıtmak için güzel bir klip çekmeye geldim. İnanıyorum ki Yönetmen Orhan An ile birlikte güzel bir klip çekerek, halkımızın ve Avrupa halkının Van'ı tanıyıp, sevecek şekilde karşılarına çıkacağız” dedi.

Klip çekimlerinin Van'ın birçok yerinde gerçekleşeceğini dile getiren Yılmaz, “Van Kalesi, İskele, Erek Dağı, Van merkez, Akdamar Adası, Erçek Mahallesi, Erciş ilçesi, Balık Bendi, Süphan Dağı ve Muradiye Şelalesi'nde klibimizi çekeceğiz. Bu kliple Van'ı kültürel ve coğrafi anlamda tanıtmaya çalışacağız. Umut ederim ki başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaya rolünde oynayacağı söylentilerine cevap veren Yılmaz, “Ahmet ağabeyin sanatına, kişiliğine saygı duyduğum biriydi. Geçen gün merhum Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile bir araya geldim. Kendisine, Gülten abla, Ahmet ağabeyle çok özdeşleştiriyorlar beni dedim. Gülerek, ‘Hiç benzemiyorsun İsmail' dedi. Ama Ahmet Kaya abimdir. Onu dinlemekten zevk aldım, ona doymadım. Şarkılarını bazen bizlere, bazen dağlarına, bazen de çocuklarına söylüyordu, ama bunun bedelini canıyla ödedi. Eşini ve iki kızını bize emanet bıraktı. Ahmet Kaya'ya benzetilmek benim için bir onurdur, bir mutluluktur ama ben Şair İsmail Yılmaz'ım. Ahmet abi şarkılarıyla insanların duygularına, bense şiirlerimle insanların kalbine hitap ediyorum. Ahmet abimle aramdaki bağ da budur. Ahmet abinin hayatını oynamak şereftir. Ahmet abiyi geçmişiyle, geleceğiyle, sürgün hayatıyla, kaşıklandığı, dövüldüğü, sövüldüğü geceyle, sürgüne gönderildiği geceyle oynamak, o psikoloji ve o ruh haline girmek, Ahmet'i yaşamak ve yaşatmak benim için şeref olur. Kesinlikle ben o filmi oynamaktan mutluluk ve şeref duyarım” diye konuştu.