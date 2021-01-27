(Özel) Artos Dağı eteğinde kızak keyfi

Van'ın Gevaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Van'ın Gevaş ilçesinde, pandemi kısıtlaması nedeniyle günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocuklar, 3 saatlik zamanlarını kızakla kayarak geçiriyor. Yaklaşık iki kilometre yürüyen çocuklar, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyor. Yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar, okulların tatil olduğunu ifade ederek, kısıtlamanın olmadığı saatlerde kızakla kayarak vakit geçirdiklerini söylediler. Çocuklar, “Pandemi nedeniyle hep evdeyiz. Canımız sıkılıyor. Bu nedenle saat 13.00 ila 16.00 arasındaki zamanımız kızakla kayarak kartopu oynayarak geçiriyoruz” dediler.